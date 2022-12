Gf Vip, raptus erotico di Attilio Romita? Lasciato in diretta dalla sua donna

07 dicembre 2022 a

Potrebbe costar carissima ad Attilio Romita la passionaccia travolgente per Sarah Altobello. L'ex mezzobusto del Tg1, concorrente al Grande Fratello Vip, non riesce più a nascondere l'attrazione fisica per la sensuale Sarah Altobello, attrice e modella "sosia di Melania Trump" che per prima ha ammesso un certo interesse per il giornalista. La confessione di Romita però ha scatenato la reazione della di lui compagna, che da casa ha assistito all'escalation e ora minaccia di troncare la relazione.

"Senti Antonino - ha confidato Romita a Spinalbese -, prima ero imperturbabile, adesso però comincio ad andare in ansia. Sono sincero, ora mi verrebbe voglia di prenderla, portarla nel van e…". Un raptus, quello con la Altobello, che ha lasciato di sasso lo stesso Spinalbese. "Fino ad oggi per me è stato facile fare il misogino, quello che odia le donne, manco le guarda. Adesso è dura, è bastato uno sfioramento e una cosa e io adesso ce l’ho qui che…". Poi un sussulto di realismo: "Non posso farlo. Andando avanti non è facile mi capisci?".

Da casa, la reazione sociale della compagna di Romita non si fa attendere: "Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me… Il triangolo con la Sarah no!!! Facciamoli andare nel van da liberi…", scrive su Twitter la signora, che poi ha sfidato il compagno: "Portala, divertiti, siete perfetti!!! Ps. Non aspettare Natale!". Si prevedono puntate caldissime al GfVip.