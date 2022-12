Uomini e donne, Pinuccia si sente male e sviene: voci pazzesche

07 dicembre 2022 a

Panico in studio a Uomini e donne. Negli studi del dating show di Canale 5, sotto gli occhi di Maria De Filippi, va in scena l'ennesimo durissimo battibecco tra Pinuccia, stagionata e arzilla dama, e la storica opinionista Tina Cipollari. Presa a male parole, Pinuccia si è offesa a tal punto da avvertire un malore. Dopo essersi sentita male, la donna si sarebbe addirittura accasciata obbligando all'intervento i presenti, con la De Filippi terrorizzata. Tutto questo andrà in onda lunedì 12 dicembre, dopo il ponte dell'Immacolata durante il quale U&D sarà in vacanza e non andrà in onda. Ma le anticipazioni sulla puntata registrata sono già succose e piccanti.

Nonostante l'intervento allarmato della De Filippi, la Cipollari sarebbe stata irremovibile e avrebbe assistito alla scena senza batter ciglio. Le gole profonde tra i presenti in studio suggeriscono, peraltro, che la dama di Vigevano avrebbe addirittura finto il malore per costringere Tina a siglare la tregua e smettere di attaccarla. Una versione, questa, emersa anche in puntata e che avrebbe provocato la reazione furente di Maria.

Nella puntata in onda oggi, mercoledì 7 dicembre, si segnala invece il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sveleranno al pubblico in studio e ai telespettatori come procede la loro storia lontano dalle telecamere. Grandi emozioni, con l'ex di Ida Riccardo Guarnieri che crollerà in lacrime durante un romantico ballo della neo-coppia a centro studio e sarà costretto a rifugiarsi dietro le quinte.