X Factor, Beatrice Quinta e il nudo integrale in metro a Milano

17 dicembre 2022 a

Provocatoria lo è sempre stata, Beatrice Quinta, tanto da accogliere il secondo posto all'ultima edizione di X Factor con parole al veleno per il giudice Rkomi, che l'aveva snobbata durante i casting del talent musicale di Sky salvo poi coprirla di elogi durante la gara: "Vorrei essere seguita come artista, non perché mi vuole sc***are". La cantante palermitana non ha mai nascosto la sua esuberanza fisica, una combo tra sensualità, gioco e sensibilità musicale molto internazionale. Ma quanto accaduto sui social nelle ultime ore, forse, travalica ogni più piccante aspettativa.

La giovane artista pop ha infatti condiviso sulla propria pagina Instagram un video da censura girato in metropolitana a Milano. Linea gialla, fermata non pervenuta. Lei, sulla banchina e con i vagoni pieni di passeggeri alle sue spalle, vestita con stivali e tacchi a spillo blu. Sopra, una pelliccia rosa assai appariscente. Ma il bello arriva pochi secondi dopo, quando la Quinta si toglie la pelliccia e rimane completamente nuda. Il video è censurato e pixellato, ma gli spettatori della metropolitana, immaginiamo attoniti, si sono goduti lo spogliarello integrale.





Roba vietata ai minori. Il video a luci rosse è stato girato per promuovere il brano inedito presentato a X Factor. Titolo? Se$$o, ovviamente. E la clip, in poco meno di un'ora, ha registrato oltre 50mila visualizzazioni. "Io che prendo la metro e vengo da te", recita la didascalia. Non osiamo immaginare a fare cosa ma anche in questo caso l'immaginazione è un optional.