X Factor, Fedez sbrocca: "Non prendetemi per il c***"

"Non prendetemi per il c***". Poi le lacrime: Fedez è furioso. E sbotta a X Factor. La puntata diventa rovente. Non mancano scintille tra i giudici dello show musicale targato Sky. Ancora scintille al banco dei giudici di X Factor 2022. Cosa è accaduto? In pratica, durante il ballottaggio tra gli Omini e I Tropea, Dargen D'Amico e Rkomi scelgono di mandare a casa la band di Fedez. Che perde il controllo e sbotta. Così, tra i giudici volano stracci. Tutto avviene al termine della seconda manche. Intanto, al ballottaggio finiscono I Tropea e gli Omini di Fedez. Ma c'è un'indiscrezione legata al racconto di Fedez, che avrebbe chiesto a Dargen e a Rkomi di andare al tilt.

"Più volte è stato chiesto il tilt a questo tavolo a un passo dalla finale deve decidere, a mio parere, il pubblico. Sono sempre stato accondiscendente alle richieste dei giudici, non prendetemi per il c***lo. Il pubblico non ha deciso un c***zo. Io che vengo definito un fine stratega a questo tavolo mi girano i cogl***ni. Non raccontate str***te. Ho fatto un discorso a Iacopo (Dargen ndr.), mi ha detto di sì e ha fatto l'opposto", tuona Fedez.

Poi arriva, subito, la replica di Dargen: "Io non ho mai chiesto di andare al tilt nemmeno alla puntata precedente anche quando sapevo che il pubblico avrebbe premiato i miei. In questa occasione secondo me il voto andava dato perché i Tropea sono diventati una band invidiabile e ho votato per loro. Non perché gli Omini non valgano. Tutti valgono".

X Factor s'infiamma. Allora interviene Ambra Angiolini. "In questa cosa, stiamo dimostrando il peggio. Bisogna saper perdere Federico, per me bisogna dare l'esempio", dice. E alla fine parla anche Rkomi: "Stiamo sminuendo anche la posizione dei Tropea, io sono felice di dare più spazio a una band che ha una visione più matura, io credo sia veramente giusto che vadano avanti loro". Fedez alla fine si commuove davanti agli Omini. "Mi dispiace ragazzi, è colpa mia", dice. Caso chiuso.