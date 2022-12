Fiordelisi e Donnamaria, il gesto sfuggito: squalifica al GfVip?

Francesco Fredella 30 dicembre 2022 a

Una nuova bufera nella casa del Grande Fratello Vip. In crisi sarebbero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che si sta allontanando da lui. Tra i due concorrenti, che si sono innamorati nella casa più spiata d'Italia, c'è un vero e proprio rapporto di amore e odio.

Si parla in Rete, addirittura, di uno schiaffo (mimato). Donnamaria va su di giri? Che cosa sta accadendo. In Rete si parla di squalifica, che potrebbe arrivare molto presto. E' quello che stanno chiedendo in Rete una parte dei telespettatori. Non era mai accaduto prima che un concorrente del Gf vip mimasse uno schiaffo a una donna, un gesto che sicuramente non è piaciuto in Rete. Quello tra Donnamaria e la Fiordelisi è un amore altalenante, fatto di alti e bassi. Ma soprattutto di grandi momenti di tensione che adesso starebbe indignando i fan.

I litigi, fra loro, sono in aumento. "Hai finito di parlare con quelle persone? A me questo gioco non piace, te lo dico. Sai tutto quello che è successo oggi, sai le cattiverie che mi hanno detto e stai quattro ore con loro? Stavi con Oriana a ridere e scherzare. E poi sei stato con Micol e Tavassi quattro ore", dice la Fiordelisi. E poi risponde Edoardo, che dice: "Se io dovessi evitare tutte le persone con cui litighi, io potrei stare con te, Daniele e Luca Onestini. […] Io ti ho detto qualcosa perché stavi parlando con Antonino quando sono uscito dal bagno? Non mi sembra. Io sto con le persone con le quali mi diverto. Io, se litigo con le persone, ci parlo, chiarisco e poi, se mi va di continuare a starci insieme, ci sto insieme. Io non sono come te, io non faccio la faida alle persone perché mi hanno risposto male una volta. Se a te non sta bene, io sono fatto così".

Edoardo Donnamaria perde la pazienza. "Non venire a fare la vittima con me che sono l'unica persona che ti ha sempre difeso qua dentro. Non lo fare, perché sei ridicola. Perché se tu pensi di attaccare me, dicendo che sto con le persone che ti hanno tanto ferito, sei ridicola perché io, con queste persone che ti hanno tanto ferito, ci ho discusso tutto il giorno per colpa tua. E ti ho anche difeso perché credo che abbiano sbagliato delle cose. Sai cosa fa la ragazza che starà con me tutta la vita? Mi ascolta", conclude. Uno sfogo durissimo. Eccessivo.