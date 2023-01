Uomini e Donne, De Filippi sotterra Dainese: "La scelta più giusta"

11 gennaio 2023 a

a

a

Federico Dainese dice addio a Uomini e Donne. Il corteggiatore diventato cronista lascia il programma di Canale 5 dopo numerose polemiche. A quasi tutti, Maria De Filippi compresa, il percorso del giovane non è piaciuto. Il motivo? Il ragazzo non si sarebbe legato a nessuna delle sue corteggiatrici. Così Dainese ha deciso di lasciare il trono, seguendo Federica Aversano.

Choc in studio dalla De Filippi: Pinuccia crolla a terra

Ad annunciare di voler abbandonare la trasmissione, lui stesso, mentre la conduttrice lo fa entrare in studio. A questo punto, Federico entra e si siede di fronte alle sue due corteggiatrici, Elena e Vincenza. Alla seconda Dainese spiega: "Vincenza non sono pronto a dirti ‘va bene ok puoi essere la mia fidanzata’. Proprio perché non sono superficiale come dicono, non ti dico ‘ok scelgo'".

"Tutto finito". Pinuccia si sente male e sviene: Uomini e Donne, voci pazzesche

Poi è la De Filippi a spiegare che il tronista sta abbandonando. "Penso sia la scelta più giusta che potessi fare. Avevo sottolineato che non hai costruito nessun rapporto ed è quello che vediamo oggi", interviene Gianni Sperti mentre la De Filippi gli fa eco: "È andata così". E ancora, sempre la conduttrice: "Ha fatto bene perché non era legato a nessuna delle ragazze". Insomma, tutti d'accordo con la scelta di Dainese di lasciare Uomini e Donne.