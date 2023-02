Loredana Bertè, gioco sporchissimo? Chi sta per fregarla a The Voice

25 febbraio 2023 a

The Voice Senior è quasi alle battute finali: durante la puntata andata in onda ieri, la semifinale, sono stati scelti i finalisti del seguitissimo programma condotto da Antonella Clerici. Sui 24 artisti che si sono esibiti, solo 12 sono riusciti ad accedere alla finale. Nel team di Gigi D’Alessio ci sono Marco Rancati, Claudio Morosi e Lisa Maggio. Tra questi pare che il favorito sia Claudio, che avrebbe tutte le carte in regola per raggiungere il gradino più alto del podio.

Della squadra dei Ricchi e Poveri invece fanno parte Emilio Paolo Piluso, Stefano Borgia e Mario Aiudi. In questo caso il favorito per la vittoria è Stefano, protagonista di un'indimenticabile performance in semifinale. Le scelte di Loredana Bertè per la finale sono ricadute su Lisa Manosperti, Aida Cooper e Ronnie Jones. Decidendo di portare con sé Aida e la star Ronnie Jones, che hanno già una grande carriera alle spalle, la rocker ha preferito andare sul sicuro. In questo caso la candidata per conquistare la vittoria è Lisa Manosperti.

Infine nel team di Clementino ci sono Alex Sure, Minnie Minoprio e Maria Teresa Reale. Le maggiori possibilità di salire sul gradino più alto del podio ce le avrebbero il rocker Alex Sure e Minnie Minoprio. Considerando tutti i team, comunque, pare che il favorito per la vittoria sia uno su tutti, Stefano Borgia. Staremo a vedere.