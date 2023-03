GfVip, Daniele Dal Moro: "Come un latitante, racconterò tutto"

19 marzo 2023 a

Un duro attacco quello lanciato da Daniele Dal Moro contro il GfVip. L'ex concorrente del reality di Canale 5 è stato squalificato dal gioco per via di atteggiamenti ritenuti irrispettosi nei confronti di Oriana Marzoli. "Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento", si legge nel comunicato del programma Mediaset. La decisione presa contro di lui, però, sta facendo discutere parecchio. E soprattutto non sarebbe andata proprio giù a Daniele, che su Instagram ha lanciato non poche frecciatine.

Daniele è stato allontanato dalla casa con effetto immediato nei giorni scorsi, non durante una diretta. "Dopo vi racconto due cosette, intanto grazie a tutti", ha scritto in un primo momento sui social. Poi ha aggiunto: "Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi... Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato... E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente". Già questo aveva fatto nascere qualche sospetto.

Il post di oggi, invece, è stato considerato come un vero e proprio sfogo contro il GfVip: "Dovevo essere in studio lunedì... Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo", ha scritto riferendosi a Donnamaria, anche lui squalificato. Poi ha proseguito: "La differenza è che Edoardo non è stato prelevato durante la settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento". E infine: "In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di fugli e figliastri!".