Gf Vip, "in finale...": disastro per Alfonso Signorini, un caso a Mediaset

Tanti i colpi di scena nella puntata del GfVip andata in onda ieri sera su Canale 5. Primo fra tutti il nome della terza finalista, Giaele. Peccato però che il sito del reality abbia scritto i risultati del televoto prima dell'annuncio in diretta da parte del conduttore, Alfonso Signorini: così è stata spoilerata la finalista. Giaele si è guadagnata il biglietto di accesso alla finale col 48.2% dei voti. Al televoto con lei Nikita (24.7%), Milena (19%) e Antonella (8.1%).

Proprio la Fiordelisi, poi, vista la sua ultima posizione al televoto, è stata eliminata definitivamente dal gioco. La concorrente, comunque, ha detto che se lo aspettava visto anche il modo in cui si sono esposti i suoi genitori: "I miei fan mi hanno eliminata”. Nei giorni scorsi, infatti, la madre di Antonella ha scritto una lettera all'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, chiedendo di far uscire sua figlia dalla casa e dicendosi "preoccupata per la sua salute".

Quando Signorini ha rivelato ad Antonella che la madre, attraverso il profilo Instagram della figlia, ha fatto un appello ai fan per farla uscire dalla casa, la concorrente prima ha riso e poi ha mostrato disappunto, anche perché quando nel 2017 fu chiamata per L’Isola dei Famosi, sempre la madre - ha rivelato lei - le avrebbe chiesto di non andare.