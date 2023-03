Gf Vip, De Pisis dà fuori di matto: la fuga e... dove si è rinchiuso

Roberto Tortora 22 marzo 2023 a

a

a

Giorni febbrili al Grande Fratello Vip, che si avvia ormai alla sua conclusione: le eliminazioni di Edoardo Donnamaria prima e Daniele Dal Moro poi, l’eliminazione a sorpresa di Antonella Fiordelisi, la festa di Nikita Pelizon e chi più ne ha più ne metta. E proprio durante il compleanno della modella triestina è successo un episodio curioso: il concorrente Alberto De Pisis si è visto costretto a scappare e chiudersi in magazzino. Motivo? Era diventato oggetto di uno scherzo da parte di Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Dopo qualche minuto, Alberto è riuscito a uscire dal magazzino è si è sfogato con un ballo di gioia. Da Twitter subito è arrivato il commento alla situazione: "Magari sarebbe stato tutto cosi il GfVip... il compleanno di Nikita ha fatto la magia".

Squalifica lampo, "volgare e intollerabile": ovazione e lacrime al GfVip | Guarda

Influencer e personaggio televisivo italiano, nel 2018 balzò agli onori delle cronache per la sua breve lovestory con Taylor Mega. Lei è stata l’unica donna della sua vita e, infatti, le altre sue relazioni note lo hanno sempre visto accompagnato a uomini. È il caso ad esempio dell’esperto di Comunicazione Mattia Ferri. Barbara D’Urso lo ha invitato più volte a Pomeriggio Cinque. Qui Alberto diventa presto opinionista, che interviene per lo più su questioni di moda e gossip. Viene, poi, coinvolto nello scandalo di Marco Ferrero (in arte Iconize). Quest’ultimo si finge, infatti, vittima di un’aggressione omofoba ed è proprio De Pisis a smentire l’accaduto, affermando di averne avuto conferma dall’amica Soleil Sorge.

"Tutti invitati al mio matrimonio con Antonella tranne...": Donnamaria a sorpresa

Ed è proprio con lei che nel 2022 appare alla trasmissione Le Iene. De Pisis infatti parte a uno scherzo organizzato ai danni della modella. Il 19 settembre dello stesso anno poi entra nella casa più spiata d’Italia. Diventa infatti concorrente della 7ª edizione del Grande fratello Vip. Durante il reality, Alberto De Pisis ha confessato la sua lotta contro il tumore, avvenuta quanto aveva 25 anni. L’uomo non ha raccontato molti dettagli su questo episodio della sua vita, ma ha affermato di essersi dovuto sottoporre a 8 mesi di chemioterapia per sconfiggerlo.