Toni Capuozzo demolisce Soumahoro: "Traditore, fa politica ingannando"

Negli ultimi giorni, suo malgrado, si è tornati a parlare di Aboubakar Soumahoro, o meglio della sua famiglia, travolta dal chiacchieratissimo scandalo delle Coop e di un possibile utilizzo improprio dei fondi per la gestione delle comunità.

Si è infatti appreso che la moglie avrebbe speso milioni di euro destinati alle strutture per beni di lusso personali, ossia borsette e vestiti, ragione per la quale sarebbe vicinissima al rinvio al giudizio (le indagini sono state chiuse una settimana fa). E ancora, nuove testimonianze che inguaiano Soumahoro, il quale stando al racconto di alcuni dei presenti sarebbe stato perfettamente conscio delle situazioni di degrado che si vivevano all'interno della comunità.

Dunque il caso tiene banco anche a Quarta Repubblica, il programma in onda su Rete 4 e condotto da Nicola Porro, dove tra gli ospiti della puntata di lunedì 10 aprile figurava anche Toni Capuozzo. E quest'ultimo non ci è certo andato per il sottile: "Credo che tanti ragazzi migranti si siano oggi sentiti traditi da Soumahoro. È stata una pubblicità ingannevole", ha tuonato il giornalista. E ancora, ha puntualizzato: "Soumahoro ha sbagliato, c'è un razzismo alla rovescia. Mi sorprende che lui ha fatto la sua politica ingannando", ha concluso Toni Capuozzo.

Sulla vicenda anche le parole di Daniele Capezzone: "A me delle cose giudiziarie non importa nulla, però c'è stato uno sputt*** totale. Soumahoro è stato portato in processione da tutta la sinistra", ha rimarcato Capezzone.