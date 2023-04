Amici, Arisa attacca Lorella Cuccarini: "La maestra..."

11 aprile 2023 a

Non mancano nuovi Guanti di sfida per gli allievi di Amici di Maria De Filippi ancora in gioco al Serale. Il primo è stato scelto da Lorella Cuccarini. L'ex ballerina e ora professoressa punta al match Angelina-Cricca contro Federica-Wax. La canzone? Against All Odds di Maria Carey e Westlife. Un brano che potrebbe mettere in difficoltà Wax ma non Federica. Ecco allora che i due cantanti decidono di mettersi in contatto con la loro insegnante, Arisa.

"La maestra Lorella un pochino si contraddice. Dice di fare Guanti che valorizzano tutti e invece con questo Guanto vi mette in difficoltà". Una tesi condivisa con diversi telespettatori, convinti che spesso la Cuccarini sia abbastanza competitiva e anche lei, forse non come Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, tende a mettere in difficoltà gli altri allievi.

Wax addirittura definisce la scelta di Lorella "un letto di chiodi". Eppure non esclude la possibilità che insieme a Federica possa portare a casa il punto. "Wax tu non ti devi mettere a confronto con Cricca e con nessun altro cantante sulla piazza, tu sei una persona che fa un’altra cosa", gli dice Arisa cercando di convincerlo e dargli la forza necessaria per cantare nella sfida.