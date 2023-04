De Filippi, "chi dice addio": Amici, bomba prima della messa in onda

15 aprile 2023 a

a

a

Clamorosa fuga di notizie dal Serale di Amici, a poche ore dalla messa in onda su Canale 5. La puntata è già stata registrata, ma a violare "l'embargo" sul nome del prossimo concorrente eliminato al ballottaggio è il blogger ed esperto di gossip Amedeo Venza, attivissimo sui social. Le indiscrezioni riferivano della sfida da dentro o fuori tra Ramon, ballerino della squadra di Alessandra Celentano, e la cantante Federica, del team di Arisa.

Amici, slitta la finalissima: la clamorosa scelta di Mediaset

E' stata la conduttrice Maria De Filippi, come da tradizione, a comunicare il verdetto a chi dovrà uscire, non in studio ma nella casetta in cui gli allievi del talent vivono, si preparano e, spesso, litigano. Secondo quanto riporta Venza, la settima eliminata sarà Federica. Uno spoiler, come si dice in gergo, pesantissimo, perché si tratterebbe della seconda perdita consecutiva per la squadra di Arisa e Raimondo Todaro, che già la scorsa settimana hanno dovuto rinunciare al bravo Alessio Cavaliere, ballerino pur assai apprezzato dal pubblico.

"I miei ultimi giorni con voi": un dolorosissimo addio per Maria De Filippi

Polemiche anche per la prima parte del ballottaggio, che ha visto Cricca spuntarla sui due compagni. Una decisione che ha scatenato aspre critiche sui social, visto che i telespettatori lo giudicavano meno meritevole di salvarsi.