Amici, bacio in diretta tra Mattia e Benedetta? La furia del fidanzato

Il bacio tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola, avvenuto durante un'esibizione nell'ultima puntata del serale di Amici, sta alimentando il gossip sulla coppia. I due ballerini di latino americano sembrano molto affiatati sul palco e in casetta, ma lei è fidanzata. Tra l'altro, pare che il bacio in questione sia stato solo frutto del caso: Mattia infatti si è avvicinato alla ballerina per darle un bacio sulla guancia, ma lei si sarebbe voltata all'improvviso e così si sarebbero sfiorate le loro labbra. Dunque, non sarebbe accaduto nulla di che.

Nonostante questo, però, c'è chi continua a dire che ci sarebbe qualcosa tra i due ballerini. E questa ipotesi ha fatto infuriare il fidanzato di Benedetta, Simone Maselli. Che allora è intervenuto sui social, tuonando contro chi ha sollevato polemiche inutili.

“Quando la tua ragazza si espone pubblicamente, vai incontro tra le tante cose anche alla cattiveria della gente, che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata, puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l unico risultato che otterranno è l’esatto contrario!", ha scritto il giovane a corredo di una foto che lo ritrae proprio assieme alla ballerina. Infine parole dolci per la sua fidanzata: "In quanto a noi, Benedetta, continua ad essere come sei, ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore. Mi tengo il tuo”.