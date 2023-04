Francesca Fagnani "ha detto no": la soffiata, un caso in Rai

18 aprile 2023 a

Francesca Fagnani dice "no" a Milly Carlucci. La conduttrice di Belve avrebbe declinato l'invito di Ballando con le Stelle. La giornalista sarebbe stata chiamata come nuova giudice del programma di Rai 1. Stando a Dagospia, però, la Fagnani avrebbe rifiutato la partecipazione. Complici i numerosi impegni professionali: la compagna di Enrico Mentana sarà infatti impegnata nei prossimi mesi in altre attività giornalistiche.

Altro punto interrogativo la presenza o meno di Selvaggia Lucarelli. Dopo le polemiche della scorsa edizione, nulla è da escludere. La stessa Carlucci a riguardo era stata chiara: "Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca".

Come ribadito dalla conduttrice "la giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno".