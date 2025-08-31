Suor Monia Alfieri inguaia Elly Schlein: "Anche Pd e 5 Stelle lo fanno"

Non usa mezzi termini suor Anna Monia Alfieri. A non andarle giù l'ultimo discorso della leader del Pd. "Nel suo ultimo comizio Elly Schlein ha affermato che la Premier Meloni, al Meeting di Rimini, ha dichiarato di voler difendere la scuola privata, mentre intenzione del Partito Democratico è esattamente l'opposto. A mio avviso urge fare chiarezza. La Premier, in realtà, ha dichiarato di voler trovare le forme affinché anche ai genitori italiani, unica eccezione in Europa, sia garantito il diritto a scegliere la scuola per i loro figli. Questo ha detto la Presidente del Consiglio, non altro, per giunta niente di diverso da quanto la Costituzione afferma. C'è da stupirsi, più che altro, per il fatto che le dichiarazioni della Premier abbiano dato il via alle polemiche e non, come ci si sarebbe dovuti aspettare, al consenso unanime di tutte le forze politiche e delle Istituzioni. Il rispetto della Costituzione dovrebbe unire, non dividere".

Raggiunta dall'Adnkronos, la donna - Cavaliere al merito della Repubblica ed esperta di politiche scolastiche - si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Destinataria, ancora una volta, la dem. "Mi spiace poi - aggiunge - che Schlein abbia parlato di scuola privata, visto che la legge 62/2000 che ha istituito il sistema pubblico dell'istruzione, articolato nei due rami della scuola statale e della scuola paritaria, reca la firma di Luigi Berlinguer".