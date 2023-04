Maria De Filippi, la scena tagliata? Sospetto piccantissimo: "Pare che si veda..."

Roberto Tortora 19 aprile 2023 a

Una notizia di gossip infiamma Amici, il reality artistico condotto da Maria De Filippi: Wax e Angelina stanno insieme? Le domande dei fan aumentano, dopo che su Canale 5 sono apparse immagini dubbie che farebbero intendere un’intesa tra i due protagonisti. Qualcosa, insomma, bolle in pentola. I sospetti, però, erano già balenati alcuni giorni fa, quando Arisa aveva dedicato una lettera lunga a Wax, in cui, fra le righe, faceva intendere la consapevolezza di un rapporto molto speciale tra il concorrente e la sua collega, figlia di Mango.

E l’occasione per dare una prova a questo legame è balzata agli occhi durante i daytime con due episodi particolari. Il primo ha preceduto di poco un annuncio in casetta di Maria, in un probabile momento di pausa della trasmissione. Quando il tasto “REC” è stato premuto, Wax e Angelina (che erano insieme) sono tornati a sedersi in mezzo agli altri e lui si è presentato senza maglietta (dettaglio hot?).

Il secondo tassello del puzzle è legato all’eliminazione di Federica e in molti pensano che la produzione abbia tagliato il momento in cui Wax è andato a consolare Angelina, intristita dall’uscita di scena dell’amica. L’indizio principale riguarderebbe un paio di scarpe apparso durante la registrazione nella zona di Angelina e appartenente proprio a Wax. A riportare questi due momenti-chiave sono stati i fan, ma anche da Biccy e da Novella 2000. Nella scuola di Amici non è la prima volta che nascono coppie e nuovi amori e anche in questa edizione si sono già formate due coppie, come quella tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli e tra Federica Andreani e Piccolo G. Non c’è due senza tre?