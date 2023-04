Giuseppe Giofrè, "Mai: a chi sbatte la porta in faccia la star di Amici

Roberto Tortora 26 aprile 2023 a

Una lunga intervista concessa a Vanity Fair per raccontarsi e confessarsi, quella di Giuseppe Giofrè, tornato recentemente ad Amici, il programma che lo ha fatto scoprire al grande pubblico. Un ritorno in grande stile, prima di decollare nuovamente verso gli Usa, sua casa professionale attuale: “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto – ha spiegato Giofrè - anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa”. A chi gli contesta che il suo ritorno ad Amici sia un passo indietro, lui risponde così: “Perché? Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. É un ritorno momentaneo alle origini. In Italia torno solo per Maria”. Già, ma com’è l’ex-moglie del compianto Maurizio Costanzo lontano dalle telecamere? Giofrè lo sa e lo racconta: “Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie. Maria De Filippi ti legge dentro. Ci parliamo solo con gli sguardi. L’empatia è il suo pregio più grande”.

Tanti altri, però, i temi toccati nell’intervista, a partire dall’amore, in questo momento un’autostrada libera per l’ex-concorrente del talent di Canale 5: “Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene“. Quanto alla sua avventura negli Stati Uniti, è lì che è dovuto cambiare, anche fisicamente: “Vero. Mi sono impegnato. Appena sono arrivato in America – racconta Giofrè - la mia agenzia mi ha detto che dovevo prendere qualche chilo. Mi sono affidato a un personal trainer e mi sono dato da fare”. Per quel che invece riguarda l’animo e la sensibilità è rimasto la persona di sempre, “super emotiva, che piange in continuazione. Quella cosa non è cambiata. Amo piangere”. Giofrè ha la danza nel sangue e, sebbene non escluda nello spettacolo un altro ruolo, come ha fatto, ad esempio, Stefano De Martino, ha un altro sogno nel cassetto: “Lui ha scelto la conduzione. Perché no, potrei pensarci. Non mi dispiacerebbe. Ma io vorrei diventare direttore artistico. Stefano è una persona buonissima e in tv spacca”. E se dovesse arrivare una proposta da Milly Carlucci per arruolarlo nel team di Ballando con le Stelle tra il corpo di ballo dei professionisti? Resisterebbe alla tentazione? Assolutamente sì: “Ballando? Mai. Torno in Italia solo per Maria”.