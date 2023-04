Cristina Scuccia ancora vergine? "Con i miei ragazzi, la sera...": tsunami a Mediaset

26 aprile 2023 a

Bikini a parte, la vera curiosità dei telespettatori voyeur dell'Isola dei famosi più maliziosi è inevitabilmente una e una sola: ma Cristina Scuccia è ancora vergine? Avrà fatto un salto sul sofà Pier Silvio Berlusconi, grande capo di Mediaset che da qualche mese ha imposto regole di comportamento assai più morigerate e moderate ai protagonisti delle tre reti del Biscione, a cominciare proprio dai reality più scollacciati (ne sa qualcosa Alfonso Signorini che ha stravolto in corsa il suo Grande Fratello Vip per rispettare il diktat aziendale). Ma la domanda di Helena Prestes all'ex Suor Cristina di The Voice, la naufraga più attesa di questa edizione, ha provocato un brivido di attesa lungo la schiena a molti.

La modella brasiliana e la ex religiosa, che mesi fa aveva spiegato la sua svolta di vita a Verissimo, in pochi giorni sembrano aver stretto già una amicizia molto solida e intima. Da qui, forse, l'azzardo della bella Helena degli aspetti più privati della sua esperienza. "Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno… - ha ammesso la Scuccia - Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande era il canto...".

Quindi la domanda indiscreta, a cui Cristina ha dato una risposta furbetta: "Se sono ancora vergine? In realtà sono leone…". E via con una risata. Probabile che l'ex Suor Cristina, sul tema, verrà nuovamente messa sotto torchio dalla conduttrice Ilary Blasi e dai suoi opinionisti in studio, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, sempre molto pepati.