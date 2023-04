Amici, Alessandra Celentano ci va giù pesante: "Ignorante", con chi se la prende

26 aprile 2023 a

a

a

"Ha paura di affrontare la realtà”: Alessandra Celentano ci va giù pesante con Raimondo Todaro ad Amici. Tutto parte qualche giorno fa, quando la maestra di ballo ha deciso di mandare un guanto di sfida sulla versatilità a Mattia Zenzola, allievo di Raimondo, contro Isobel. Un guanto che sia l’allievo sia il suo maestro si erano detti disposti a fare in un primo momento. Poi, per via di alcuni passi troppo difficili e a rischio infortuni, hanno deciso di rifiutarlo.

"Non sapete un ca**o". Wax sbotta, Maria De Filippi costretta a intervenire

Oggi la maestra è tornata alla carica dicendo che accetta di togliere i passi più complicati. Ma sul collega ha detto che ha un “problema di comprendonio”. E non solo. Perché infine ha aggiunto: “Concludendo, l’ignorante è Raimondo o forse si comporta come il ladro che ha paura di essere derubato”. A quel punto Mattia ha incontrato il suo professore per discuterne. Il maestro di latino americano ha detto che non gli interessa nulla di quanto scritto dalla collega.

"Vederla sorridere...": Maria De Filippi, il dramma e le parole di Emanuel Lo

In un secondo momento Raimondo si è soffermato sulla decisione della Celentano di togliere i passi più difficili solo per Mattia. Secondo il maestro, infatti, ciò non è equo: nemmeno Isobel dovrebbe farli. Anche perché la ballerina ha già ampiamente dimostrato di saper fare quei passi: “Dobbiamo partire alla pari e visto che a lei i trick non interessano accettiamo a patto che non li faccia neanche Isobel perché per la giuria è fondamentale vedere la stessa cosa - ha precisato Todaro -. L’ho già detto alla produzione, altrimenti non si fa”. La sua richiesta, però, è stata definita “assurda" dalla Celentano: "Non mi spaventano questi ricattucci per insicurezze altrui”.