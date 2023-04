Maria De Filippi, Emanuel Lo dopo il dramma: "Vederla sorridere..."

26 aprile 2023 a

“Le parole in alcune circostanze non bastano. Lei ha creduto in me e il fatto che io le stia restituendo un minimo di quello che lei ha coltivato, è felicità. E vederla sorridere è, sì, una gioia immensa”: Emanuel Lo lo ha detto a proposito di Maria De Filippi. Intervistato dal settimanale Chi, il professore di ballo della scuola di Amici ha avuto solo belle parole per la conduttrice.

Anche se non lo ha detto esplicitamente, è probabile che Emanuel Lo si sia riferito al recente lutto vissuto dalla De Filippi: la scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso febbraio. E' per questo che il compagno di Giorgia ha sottolineato che veder sorridere la conduttrice di Amici è “una gioia immensa“.

Il maestro di ballo, poi, ha parlato anche della sua avventura nel talent. Il ballerino e coreografo, proprio grazie a questa esperienza, si sta facendo conoscere molto di più dal grande pubblico, che sembra apprezzarlo parecchio. Soprattutto quando è lui a scendere in pista. Durante il blocco dedicato ai guanti di sfida tra i prof., infatti, Emanuel Lo balla in coppia con la collega Lorella Cuccarini. E i telespettatori restano sempre senza parole, non risparmiando complimenti a entrambi per la loro bravura.