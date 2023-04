Amici, Emanuel Lo rivela: "Giorgia gelosa della Cuccarini? Ecco la verità"

26 aprile 2023 a

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si confessano in una lunga intervista al settimanale Chi. I due ballerini e coach di Amici di Maria De Filippi hanno un feeling particolare nel talent show di canale Cinque. Un feeling che è emerso anche in alcune performance che i due hanno condiviso sul palco. Al punto che qualcuno ha anche parlato di una presunta gelosia della cantante Giorgia sul suo compagno, un po' troppo vicino alla Cuccarini.

Ma Emanuel Lo sgombera il campo dalle malelingue e risponde in modo chiaro: "Da sempre io e lei siamo fan l’uno dell’altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato di più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare. Così, quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice".

Poi lo stesso Emanuel Lo ha anche parlato del suo rapporto artistico con la Cuccarini: "Con Lorella ho fatto tante cose, ritrovarsi è stato bellissimo, ballare e riballare con lei mi ha riportato talmente indietro che ogni tanto mi sento davvero un ventenne".Infine Lorella Cuccarini sempre a Chi svela un curioso retroscena: "Ricevo tantissimi messaggi da tantissime donne che mi scrivono, in sostanza: “Beata te”.