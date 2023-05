Riccardo perde la testa, "ogni pagliaccio nel suo circo!": caos dalla De Filippi

05 maggio 2023 a

Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti del trono over di Uomini e donne, è una furia fuori dagli studi Mediaset. Nelle ultime ore, infatti, nell'intervista rilasciata al magazine del programma, il cavaliere ha deciso di rispondere alle frecciate di Ida Platano (la sua ex) e Alessandro Vicinanza. Tutto parte da una frase che il tarantino ha condiviso su Instagram qualche giorno fa. Una frase da molti interpretata come un attacco alla coppia. “Ogni re sul trono, ogni pagliaccio nel suo circo“, aveva scritto Riccardo.

Oggi il cavaliere ha voluto precisare che con questa affermazione criptica non intendeva lanciare alcuna frecciatina “come ha pensato qualcuno”. Il suo riferimento in questo caso è a Vicinanza. Guarnieri ha spiegato che gli piaceva il significato di quelle parole e che dietro non ci fosse nessun significato nascosto. “Le assicuro che non mi riferivo a nessuno in particolare e soprattutto a nessun tradimento nei confronti della mia ex come hanno scritto”, ha detto il cavaliere.

Non è la prima volta, comunque, che le parole di Guarnieri vengono fraintese sui social: qualche tempo fa, la Platano aveva deciso di tornare nello studio del dating show con Alessandro proprio per rispondere a quella che sembrava una frecciatina nei suoi confronti. Riccardo aveva condiviso sui social la canzone di Shakira e in qualche modo si era pensato che fosse riferita alla sua ex, Ida. “A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell’attenzione, dei miei pensieri e mi fanno soprattutto sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine (che non sono tali) - ha spiegato Riccardo -. Per il resto io uso pochissimo i social, e se il web tergiversa sulle mie parole poco mi importa e anche in questo caso sorrido: ho la coscienza pulita e conosco bene il mio intento quindi sono sereno”.