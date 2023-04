Maria De Filippi tradita: "Ne parlava malissimo". La talpa rivela da chi è stata tradita

28 aprile 2023 a

a

a

Armando Incarnato ancora nel mirino. Questa volta ad accusare il cavaliere di Uomini e Donne ci pensa Pamela Barretta. Il motivo? Durante un litigio nello studio di Maria De Filippi con Aurora Tropea, Armando ha fatto finta di non conoscere la Barretta. Parole non passate inosservate ai fan del programma di Canale 5 che hanno subito chiesto conto alla diretta interessata.

"Se uno nega anche di conoscermi - ha replicato la Barretta - e sapete benissimo che mi conosce…La sua falsità emerge ogni volta". L’ex dama si è poi rivolta a Gianni Sperti, chei ha accusato Aurora e le sue amiche fuori dal programma di cercare in tutti i modi di eliminare Armando dalla trasmissione. "Non facciamo di tutto per mandarlo fuori, ma lo chiede tutta Italia! Ci fanno domande e noi diciamo la verità", è la sentenza dell'ex dama.

Finita qui? Niente affatto. Pamela ha anche spiegato ai suoi follower il motivo per cui il cavaliere di Uomini e Donne avrebbe fatto finta di non conoscerla: "Indagava, mi riportava le cose, però in puntata stava zitto…Faceva parlare me, e io passavo per quella che doveva farsi una vita". Addirittura a suo dire Armando avrebbe parlato male della redazione del dating show: "Ha sempre parlato male, stra male della redazione". Insomma, accuse parecchio pesanti.