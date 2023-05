Maria De Filippi spietata: "Bacia qualcuno tanto per?", chi zittisce a Uomini e Donne

03 maggio 2023 a

Siamo a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, dove prosegue il "calvario" di Nicole Santinelli, la tronista poco amata dal pubblico e poco creduta dai telespettatori. E, inoltre, anche i suoi corteggiatori sono tacciati di molti sospetti.

Il primo è Andrea, accusato di non essere interessato a lei, bensì alla notorietà. Il secondo è Carlo, il quale ancora non ha chiaro il sentimento che Nicole prova per Andrea e prova ancora a conquistarla, senza cavare un ragno dal buco.

E così nella puntata di mercoledì 3 maggio, la De Filippi indaga sulla vicenda. E in un'esterna, ecco un bacio tra Nicole e Carlo, bacio molto passionale davanti al quale, in studio, Andrea non si scompone affatto. "Io sono così non mi vedrai mai dire che sono geloso, ti ho dimostrato tanto in questi tre mesi", si è poi spiegato il corteggiatore.

Dunque, in un'altra registrazione, ecco Carlo abbracciato a Roberta Di Padua, che lo consolava per una puntata complicata che aveva dovuto affrontare. E anche qui, Nicole non pare scomporsi. Carlo, poi, dice di non provare attrazione per Roberta. E quest'ultima, stizzita, lo attacca per il suo rapporto con Nicole: "Sta dicendo un sacco di cazz*** - tuona -. No, te ne devi andare Carlo. Ti porterà avanti per molto tempo, ma lei pende dalle labbra di Andrea! Io non avevo sbagliato".

E così, ecco entrare in scena Maria De Filippi, che prova a suonare la sveglia a Nicole: "Io sono qua e vedo due reazioni diverse. La proporzione tra il sorriso che tu fai ad Andrea e il bacio che tu dai a Carlo è enorme. Tu Andrea stai dicendo di essere stato sicuro di lei? Il bacio non ti scompone più di tanto. Sto facendo vedere a Nicole le due reazioni diverse. A te, Carlo, danno fastidio due cose che rispetto a quello che dovrebbe dare fastidio a lui sono piccole. La complicità che senti con lei ti farebbe dire che lei bacia qualcuno tanto per?", ha concluso la padrona di casa. Una lezione, sonora, per tutti gli attori coinvolti nell'intreccio sentimentale.