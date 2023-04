Maria De Filippi "costretta a tagliare": stop alle immagini estreme

29 aprile 2023 a

a

a

Le vicende di Uomini e Donne continuano ad appassionare milioni di telespettatori, soprattutto quando si parla di cavalieri e dame del trono over. Stando alle ultime anticipazioni, nella puntata che andrà in onda venerdì 28 aprile ci saranno diverse polemiche, anche piuttosto accese. Si parlerà infatti di Armando Incarnato, che continua ad essere provocato da Aurora Tropea, che lo accusa di aver visto fuori dal programma un’altra dama, Lucrezia.

"Evita di farlo". Maria De Filippi brutale: chi stronca nel suo studio

Quest’ultima ha smentito tutto collegandosi telefonicamente con lo studio di Maria De Filippi. Di conseguenza Aurora è stata duramente attaccata, ma anche Armando non è stato esente da critiche: in particolare nella discussione si è intromesso Riccardo Guarnieri, che ha dato vita a una lite furiosa proprio con Incarnato. Addirittura pare che sia servito l’intervento dei presenti per calmare la situazione: secondo i ben informati, la De Filippi e gli autori del programma potrebbero decidere di tagliare le scene troppo forti.

Amici, finale rovinato: "Ecco chi fanno fuori". Chi tradisce la De Filippi

Tutto alla fine si risolverà per il meglio, con i due cavalieri che si stringeranno la mano e chiuderanno la questione. Riflettori puntati anche sul trono classico e soprattutto su Luca Daffrè, che in settimana è uscito con Alessandra nel tentativo di recuperare un rapporto che recentemente si era raffreddato. Le altre esterne del ragazzo verranno invece mostrate la prossima settimana.