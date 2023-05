Maria De Filippi, "litigata enorme in studio": caos a Uomini e Donne

01 maggio 2023 a

Una litigata enorme. Sarebbe questa l'indiscrezione che arriva dal dietro le quinte di Uomini e donne e che in queste ore starebbe mettendo in imbarazzo proprio Maria De Filippi. Secondo quanto rivelano i rumors, Claudio è uscito con Gabriella e si sono baciati. In studio, però, il cavaliere è stato protagonista di “una litigata enorme” con Carla. Lo scontro sarebbe arrivato come diretta conseguenza di quando accaduto nella registrazione di ieri, durante la quale è stata messa la parola fine alla loro frequentazione.

Pare che Carla si sia infuriata parecchio e si sia scatenata in una lite senza precedenti “perché si è sentita offesa”. E a quanto pare, sempre nel corso della registrazione, dietro le quinte, sempre ieri, Roberta Di Padua si è avvicinata a Carlo per “consolarlo” e tra loro c’è stato un abbraccio. Insomma tra urla e sfuriate, Maria De Filippi si ritrova a dover gestire una situazione a limite.

Cavalieri infuriati, dame che perdono il controllo, insomma Uomini e Donne la temperatura sale di puntata in puntata e di fatto lo studio sarebbe diventato ormai una sorta di polveriera. Una situazione su cui la De Filippi sta concentrando tutte le sue energie per riportare il sereno. Ma di certo con questi protagonisti non è certo un'impresa facile. E secondo le indiscrezioni nelle prossime puntate ne vedremo delle belle...