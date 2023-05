Malore dopo la battuta da squalifica: Paolo Noise, un caso a Mediaset?

05 maggio 2023 a

E' fuori dall'Isola dei Famosi, ma non per squalifica. Paolo Noise, naufrago in gara al reality di Canale 5 in coppia con il collega dj Marco Mazzoli, ha avuto un mancamento nelle scorse ore: prontamente soccorso, è stato trasportato in ospedale e ha dunque abbandonato le spiagge dell'Honduras, almeno per il momento. Primo colpo di scena nel programma condotto da Ilary Blasi, e il protagonista è stato proprio la voce cult dello Zoo di 105 finito nella bufera in settimana per una sua battuta a luci rosse che avrà fatto saltare sulla sedia Pier Silvio Berlusconi.

"Oggi Paolo purtroppo è stato male - ha annunciato lo stesso Mazzoli ai telespettatori dello Zoo -. Tra l’altro sfiga pazzesca, perché oggi ci hanno dato questo barchino fighissimo per pescare. Quindi doveva essere una giornata un po’ da sogno per me e Paolo. E invece quando è arrivato il barchino, Paolo non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo. Ancora non è tornato. Io nel frattempo mi sono goduto una giornata pazzesca perché sono riuscito ad arrivare sull’isola di quelli che vengono eliminati, dove c’era Nathaly". A giudicare dalle parole (e dalla reazione) dell'amico, insomma, le condizioni di Paolo Noise non sarebbero preoccupanti. "E' ricoverato, ma qua vicino. Non è andato all’ospedale. Spero rientri stasera o al massimo domani mattina. Comunque tutto sotto controllo, niente di preoccupante. Credo che si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Comunque vi aggiorneremo e vi aggiorneranno, così vedrete che sta bene. Per il resto tutto ok".

Come detto, Noise era stato considerato da molti a rischio squalifica per quanto accaduto in diretta durante il collegamento per le nomination con lo studio. A salvarlo dal baratro nel momento di maggiore successo, ha spiegato, non è stato l'amore, come suggerito da Vladimir Luxuria, ma "più la vagina". Una battuta che ha violato le rigide regole di condotta anti-volgarità e anti-trash imposte da Berlusconi a tutti i programmi Mediaset.