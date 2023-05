Maria De Filippi, chiusura anticipata? Fonti riservate dal cuore di Mediaset

08 maggio 2023 a

Quando finisce davvero Uomini e donne? Negli ultimi giorni si sono rincorse parecchie voci sulla fine del dating show di Maria De Filippi. Secondo un'indiscrezione di qualche giorno fa, la trasmissione sarebbe finita venerdì 12 maggio. Ma in realtà non sarebbe così. A svelare come stanno davvero le cose ci ha pensato l’autrice del programma nonché braccio destro della conduttrice, Raffaella Mennoia.

Rispondendo al commento di una fan su Instagram, l'autrice ha rivelato che questa stagione finirà a fine maggio. Dunque, nessuna chiusura anticipata per il programma di Canale 5. Le edizioni degli anni scorsi, in effetti, sono sempre finite tra fine maggio e inizio giugno. Ora, considerando la risposta data dalla Mennoia, questa stagione potrebbe giungere al termine l’ultimo venerdì del mese, che corrisponde al 27 maggio 2023. Ma è anche possibile che il dating show vada in onda fino a mercoledì 31 maggio. Per conoscere la data precisa bisognerà aspettare ancora un po'.

Oggi, lunedì 8 maggio, il pubblico di Canale 5 non ha potuto seguire le vicende legate al Trono Over e al Trono Classico. Al posto della consueta puntata di Uomini e donne, infatti, è andato in onda uno speciale di Amici. In attesa della finale, in onda domenica 14 maggio, il pubblico ha avuto modo di scoprire nuovi dettagli inediti sui finalisti rimasti in gioco.