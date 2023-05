Simone Antolini ha un malore, Cecchi Paone impazzisce

Roberto Tortora 09 maggio 2023 a

L’Isola dei Famosi non separi ciò in cui Cecchi Paone si senta unito. La polemica, infatti, scatta quando, durante la diretta dell’ultima puntata, l’inviato Alvin aggiorna il pubblico sulle condizioni di Fiore, presente, ma con un tutore, e soprattutto Simone Antolini, compagno di Cecchi Paone, che aveva avuto un malore ed era stato accompagnato in infermeria. La fame e la stanchezza dopo più di venti giorni si fa sentire. “La nostra Fiore ha avuto un piccolo problema al mignolo del piede, mentre Simone Antolini al momento non c’è, ha avuto un piccolo malore”, spiega Alvin.

Al momento di cominciare nuovi giochi e nuovi test di sopravvivenza e quando Alvin annuncia che la tribù degli Accopiados verrà sciolta e ogni concorrente gareggerà individualmente, l’ex-conduttore della Macchina del Tempo si è impuntato e ha rifiutato di giocare da solo e di voler aspettare il ritorno del compagno: “Non si scoppia per nessuna ragione al mondo. Simone non si è minimamente risparmiato, anche per questo stanotte ha avuto un malore. Sono preoccupato, ma mi fido dello staff medico de L’Isola dei Famosi e di quello ospedaliero honduregno. Spero che tornerà perché questa avventura l’abbiamo iniziata insieme e senza di lui non ha più senso. O insieme o niente”.

Al che sia Ilary Blasi, che gli ha ricordato che c’è un contratto da rispettare, sia gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, che gli hanno consigliato di viversi il gioco con più serenità, sono apparsi piuttosto irritati dal diniego di Cecchi Paone di seguire le regole del gioco. Quando Ilary però gli chiede di specificare se sarà in grado di tornare la prossima puntata l'inviato risponde: “Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo e Simone è tutt’ora in gioco, tornerà la prossima puntata”.