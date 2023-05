Aaron, crollo-choc davanti a Maria De Filippi: "Come sto... ?"

08 maggio 2023 a

Un crollo emotivo dietro le quinte. Aaron commuove tutto il pubblico di Amici. Subito dopo l'eliminazione, davanti agli occhi di Maria De Filippi, il cantante si è sfogato in preda a una crisi dovuta al verdetto maturato sul finale della puntata. E così Aaron ha mostrato tutta la sua fragilità ma anche il suo orgoglio: "Come sto… Adesso è difficile. Sono spaesato. Uno spaesamento bello. Un modo sta per arrivare e un mondo è finito. Ho vissuto qua dentro otto mesi ed è complicato. Mi sento un po’ perso, ca**arola. Qua dentro mi sentivo protetto. Però per me va benissimo così. Sono cresciuto tanto come persona. Uscire a un passo dalla finale non la vedo come una sconfitta. La vedo come se il mio percorso dovesse finire qua", ha affermato.

Poi ha rivendicato quanto fatto all'interno del programma: "Non si può perdere dopo il percorso che ho fatto qua dentro. Tutto quello che ho vinto, l’ho vinto con la mia persona. Va benissimo. Ho capito, sono consapevole di quello che ho fatto. Per la prima volta dico grazie a me stesso. Non ho finito nulla nella mia vita. Non ho finito la scuola perché sono venuto qua. Non ho finito il mio percorso con la danza. Per me questa è una vittoria proprio perché qui ho finito un percorso".

Infine c'è spazio per un rimpianto: "Prendere la maglia sarebbe significato arrivare fino in fondo in un percorso. Me lo aspettavo di uscire, perché eravamo pochi, anche perché ritengo tutti molto forti. Sento di aver dato tutto e il massimo. Sono felice così. Emanuel è stato il primo a credere in me e mi ha portata fino a qua. Sono grata. Secondo me merita di vincere Amici… Sono indecisa. Isobel per me è una bravissima ballerina. Allo stesso tempo, Angelina è la stessa cosa nel canto".