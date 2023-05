Maria De Filippi, grosso guaio ad Amici: "Da dietro le quinte..."

Roberto Tortora 08 maggio 2023 a

Storie di amori che nascono sotto i riflettori, sono quelle che rivela l’esperta di cronaca rosa, l’influencer Instagram Deianira Marzano, parlando di Amici di Maria De Filippi. Il talent show da anni non sforna soltanto artisti che sfondano nel mondo dello spettacolo, ma spesso anche nuove coppie. Secondo la gossipara campana nel corso dell’edizione numero 22 di Amici si sarebbero formate due coppie: una di concorrenti… e una di giudici! Queste le parole della Marzano: “Da dietro le quinte di Amici… due finalisti pare che si piacciano. E non solo loro… Si parla anche di due giudici che hanno una bella amicizia”.



Il cerchio appare ristretto, perché sono rimasti soltanto i quattro finalisti, cioè Wax, Angelina, Mattia e Isobel. I giudici, invece, sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Questi gossip, nel corso della semifinale, Maria De Filippi ha tentato di placarli. O perlomeno ha provato ad arginare quello riguardante Wax e Angelina. Lui ha dedicato “all’amica” un brano struggente, segnale che molti hanno colto come legame che va oltre l’amicizia. Cosa che la De Filippi ha prontamente smontato. Anche perché si mormora che la figlia del compianto Mango sia fidanzata. Pare che ad attenderla fuori da Amici ci sia un lui.

Sarà per questo che Queen Mary è tornata a ribadire che non c’è in corso una love story? Chissà, ma questa non è l’unica tresca sviluppatasi all’interno della “Casetta”. Famosa è diventata anche la liaison tra Maddalena Sevvi e Mattia Zenzola. Un flirt che è durato come una primavera e che poi è finito, non senza recriminazioni di lui, che avrebbe preso male alcune considerazioni poco carine da parte della ragazza. Con tanto di mamme costrette a intervenire sui rotocalchi. Non è Beautiful, ma poco ci manca.