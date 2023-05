Amici, terremoto alla finale: Maria De Filippi stravolge le regole. Ora...

10 maggio 2023 a

Il regolamento di Amici è stato stravolto in vista della finale di domenica 14 maggio. In gara, per la vittoria, ci sono due cantanti, Angelina e Wax, e due ballerini, Mattia e Isobel. I quattro si sfideranno per ottenere la palma di campione di questa stagione del talent show di Maria De Filippi. Qualche ora fa sui canali web ufficiali del programma è stato pubblicato il nuovo regolamento per la puntata finale.

A cambiare è la modalità di voto per decretare il vincitore. Mentre l'anno scorso i concorrenti sono stati valutati sia da una giuria tecnica che dal pubblico a casa, quest'anno invece a giudicare saranno solo i telespettatori. Dunque il televoto sarà decisivo. Una grossa novità che potrebbe piacere al pubblico, che così si sentirà l'unico e vero giudice della gara. Il parere dei professori, della giuria e dei giornalisti non influirà minimamente sul risultato finale.

In questo modo diminuisce anche il rischio di voti impopolari in grado di accendere proteste, come già successo in passato. Nel regolamento, infatti, si legge: "La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma".