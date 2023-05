Ballando con le stelle, "se vuole...": la "proposta indecente a Milly Carlucci

14 maggio 2023 a

a

a

In attesa della nuova edizione di Ballando con le Stelle, a Milly Carlucci arriva una proposta. Mittente? Samanta Togni. Tornata su Rai2 con Per Me, la ballerina è tornata a parlare del talent che l'ha vista impegnata negli ultimi anni e che ha deciso di lasciare spontaneamente. "Sono andata via perchè il mio percorso da insegnante di danza si era concluso - ha detto a Nuovo Tv per poi non escludere un suo ritorno -. Mai dire mai […] Ho concluso il mio ruolo di insegnante ma per il resto le porte sono aperte".

Cala la mannaia di Milly Carlucci: ecco chi fa fuori da Ballando

E se invece la domanda fosse quella di passare da Ballando con le stelle ad Amici? "Sarebbe una gran bella opportunità", non ha negato. Per lei si tratta di "un programma giovane e divertente e sarebbe di sicuro una gran bella opportunità per me".

"Il rischio di diventare ridicolo": Mauro Corona gela Milly Carlucci in diretta dalla Berlinguer

E pensare che il talent di Canale 5 è il diretto competitor della Carlucci, Anche se tra lei e Maria De Filippi scorre da sempre buon sangue. "Io stimo molto la De Filippi - ha più volte ammesso la conduttrice - perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suo programmi ma anche un capo di produzione. Ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. È una grandissima professionista".