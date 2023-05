Oriana Marzoli, dramma dopo il Gf Vip: "Senza casa fissa"

20 maggio 2023 a

Oriana Marzoli è super impegnata. Arrivata seconda al Grande Fratello Vip 7, per l'ex gieffina è un periodo di grandi novità. Eppure la fatica non manca. Come lei stessa ha ammesso, il periodo non è dei più semplici. Parlando nel nuovo episodio del canale spagnolo Mtmad, durante il quale ha rivelato che sta leggendo tante "sciocchezze" sui social network, la Marzoli ha confessato di sentirsi come quella che sta a chiedere sempre a qualcuno di ospitarla.

In particolare Oriana soffre del fatto che non può portare con sé il suo cagnolino Cocco, perché "non ho una casa fissa. Questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo. Sono arrivata addirittura a trascurarmi completamente". Intanto prosegue a gonfie vele la storia con Daniele Del Moro. La coppia ha smentito i rumors riguardanti un loro addio.

Non a caso, proprio in queste ore, una fan ha fatto sapere all’influencer Deianira Marzano – su Instagram – che alcune persone avrebbero incontrato Oriana a Madrid e che avrebbero ricevuto conferma positiva sulla relazione con Daniele. "Sono maturata - ha poi ammesso -, ho 31 anni, sono migliorata. Oggi non mi interessa solo apparire bella. Ho un cuore, non mi piace essere vista come cattiva. Sono molto più sensibile di quanto appaia".