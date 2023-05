Maria De Filippi, "perché hanno litigato". Terremoto a Mediaset

24 maggio 2023 a

Quasi certo l'addio di Raimondo Todaro ad Amici, il talent di Maria De Filippi. Il ballerino, che fino a due anni fa faceva parte della squadra di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, avrebbe avuto una discussione particolarmente accesa con la conduttrice del programma Mediaset nel corso dell’ultima edizione. A seguire, secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo, ci sarebbero stati non pochi malumori. Di qui il presunto mancato rinnovo per il prossimo settembre.

Il settimanale di Riccardo Signoretti racconta che ci sarebbe del “gelo” tra Todaro e la De Filippi, la quale lo giudicherebbe “presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni”. Sempre Nuovo, però, rivela anche che il ballerino avrebbe già un piano B: il ritorno nel cast di Ballando. D’altronde, la stessa Carlucci non ha mai smesso di avere una buona opinione di Todaro e più volte ha chiarito di non essersi affatto offesa per la sua scelta di prendersi una pausa dalla Rai per sbarcare in Mediaset.

Todaro e la De Filippi avrebbero avuto un'accesa discussione durante la puntata di Amici andata in onda sabato 9 aprile. In genere le puntate del talent vengono registrate e non sono trasmesse in diretta. E la lite tra il ballerino e la conduttrice sarebbe stata tagliata dalla produzione in fase di montaggio. A raccontarla sono state le persone presenti in studio al momento della registrazione: Todaro si sarebbe scaldato nel corso di una discussione con Rudy Zerbi. Discussione che avrebbe fatto innervosire anche la stessa conduttrice.