Cristina Scuccia, "interesse nei suoi confronti": bomba piccante

26 maggio 2023 a

a

a

Gian Maria Sainato pazzo per Cristina Scuccia? All'Isola dei Famosi un altro mistero tiene banco tra i naufraghi. Tutto è iniziato quando il concorrente del programma di Canale 5 si è confessato con Helena Prestes. I due naufraghi stanno trascorrendo insieme le giornate sull’isola di Sant’Elena, in quanto eliminati provvisoriamente dal gioco, avendo perso nei loro rispettivi televoti.

Ed ecco che Gian Maria ha colto l'occasione per far notare alla modella brasiliana che ha trascorso molto tempo insieme all’ex suora e una sera è accaduto qualcosa. "Le ho detto: ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza e mi piace il tuo carattere. Lei mi ha risposto: anche tu, penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io non inizierei nessuna frequentazione". Stando al naufrago, dunque, l'ex suora di fronte alle telecamere preferisce andarci cauta.

Ilary Blasi, il dettaglio ai piedi che fa impazzire tutti: quanto costa

E ancora in confessionale: "Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che le piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi. Cristina mi ha detto queste cose di nascosto perché ha paura del giudizio delle persone da casa".

"Chat e messaggini". Totti, non solo Blasi e Bocchi? Spunta un'altra donna

Eppure i telespettatori sono sospettosi. A molti di loro qualcosa non torna e quella di Gian Maria sarebbe una tecnica per attirare l'attenzione. Il motivo? Nel 2020 Gian Maria si è dichiarato pubblicamente gay, facendo così coming out. Che sia tutta un'invenzione? Chissà...