Ilary Blasi "fregata" da Totti? Dopo Noemi spunta un'altra donna

25 maggio 2023 a

a

a

Francesco Totti ancora al centro del gossip. Nonostante il matrimonio con Ilary Blasi sia ufficialmente finito, così come sembrerebbe proseguire a gonfie vele la storia con Noemi Bocchi, qualche rumors getta ancora ombra sull'ex calciatore. Le indiscrezioni risalgono alla scorsa primavera, prima che il matrimonio saltasse e il Pupone finisse tra le braccia della bella romana. Proprio in quei momenti, fa sapere The Pipol, celebre pagina Instagram di gossip, il fu capitano si sarebbe intrattenuto con chat e messaggini con una naufraga dell'attuale edizione dell'Isola dei famosi.

Ilary Blasi, la sorpresa amara di Noemi Bocchi: cosa spunta nella foto di Chanel

"Sembrerebbe - si legge - che l'ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell'Isola dei famosi". Tutto sarebbe accaduto "prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Brocchi". Il nome dietro l'indiscrezione è ancora un mistero. Ma la pagina social tiene a precisare che non si tratterebbe della modella brasiliana, Helena Prestes.

"Ho incontrato Bastian e...": la frase (e la foto) che gelano Totti

Escludendo l'ex suora Cristina Scuccia e Corinne Clery, rimangono Claudia Motta, Pamela Camassa e Nathalie Caldonazzo. Chi sarà dunque la donna misteriosa? Al momento Totti ha preferito non commentare, ma non è escluso che a breve arrivi una frecciatina.