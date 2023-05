Ilary Blasi scioccata: "Pazzo", fin dove si è spinto un telespettatore

26 maggio 2023 a

Cosa non si fa per Ilary Blasi. Lo dimostra un suo fan che ha addirittura deciso di tatuarsi il nome della conduttrice dell'Isola dei Famosi. A rivelarlo è stata la diretta interessata durante le sue Instagram Stories in cui mostra come un suo sostenitore ha tatuato sul braccio la scritta "Ilary" in corsivo, che di fatto corrisponde all’autografo del volto di Canale 5. Il superfan, Davide Quaranta, ha ottenuto l'autografo della presentatrice durante la partecipazione a una delle ultime registrazioni della trasmissione, ricominciata proprio poche settimane fa.

Ecco allora che per ringraziarlo, la Blasi ha commentato: "Sei pazzo!" e poi qualche cuoricino e l’emoji scioccata. Intanto prosegue a gonfie vele la relazione con Bastian Muller. Ilary lo ha presentato alla collega Vladimir Luxuria. L'occasione? La festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, tenutasi nel noto locale LGBT Muccassassina.

Poche ore dopo l’incontro, Luxuria si è sentita in dovere di informare i suoi follower riguardo a questa sua nuova conoscenza, della quale sembra essere pazza. "Ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice", ha detto senza peli sulla lingua dopo che in puntata qualche battuta alla conduttrice l'aveva tirata. D'altronde le due sono legatissime da tempo.