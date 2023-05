Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo: "Posso vomitare?", scoppia il caos

26 maggio 2023 a

Caos all'Isola dei Famosi: nel daytime andato in onda oggi su Canale 5, c’è stato un acceso scontro tra Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima ha chiesto il favore all’ex leader della settimana di lasciar perdere i vegani. Andrea, però, si è immediatamente innervosito, asserendo che lei non sarebbe né vegana né vegetariana. A questo punto la Caldonazzo l’ha messo spalle al muro chiedendogli di dire a tutti quello che avrebbe detto nelle scorse ore su Marco Mazzoli: “Tu abbi il coraggio di dire quello che hai detto di Marco ieri… Abbi il coraggio!”.

Lo Cicero, allora, ha controbattuto dicendo che in realtà Marco sa da sempre la sua opinione. Nathaly a quel punto è andata proprio da Marco per sapere se davvero Andrea gli ha detto che farebbe ridere tutti i vegani in circolazione. Lo Cicero, però, si è subito difeso specificando di aver detto questo non in riferimento a Marco, ma a lei: “Io l’ho detto a te…”.

Nathaly, allora, ha tirato in ballo Corinne Clery, visto che pare fosse presente nel momento in cui Lo Cicero avrebbe fatto simili dichiarazioni: “C’era presente Corinne… No, vabbè… Vomito, posso vomitare adesso? Che bugiardo! Non ci posso credere". In confessionale, poi, la Caldonazzo ha confermato che Andrea avrebbe parlato alle spalle di Marco Mazzoli: “L’ha detta in maniera molto cattivella, non certo in modo carino. E allora ho deciso di mettere in guardia Marco. Non dovrebbe venerare troppo chi comincia a fare un gioco un po’ sporchino".