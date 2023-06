Maria De Filippi, "mi fa sorridere". Milly Carlucci brutale: chi sprofonda

01 giugno 2023 a

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle? Da giorni le voci su di lui si fanno sempre più insistenti. In particolare, si dice che non verrà riconfermato come prof di ballo nella prossima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Di qui l'ipotesi di un suo ritorno nel programma di Milly Carlucci su Rai 1, dove ha già lavorato per anni in passato, proprio prima di passare a Mediaset.

Intervistata da Super Guida TV, la Carlucci ha ammesso di aver letto sui social i rumors su Todaro e ha commentato: “Mi ha fatto sorridere”. Tutto qui, senza aggiungere altro. Parole secche che sembrano smentire la voce di un ritorno di Raimondo nel cast del talent di Rai 1. Parlando, poi, della giuria della prossima edizione di Ballando, la conduttrice ha spiegato che non c’è ancora nessuna novità. Al momento tutte le attenzioni sarebbero concentrate sulla ricerca delle coppie in gara. La scelta della giuria, invece, “avverrà a settembre e non prima”, ha precisato la Carlucci.

La padrona di casa, infine, ha voluto dare dei chiarimenti in merito alle votazioni social sugli artisti in gara: "La votazione social viene pubblicata da sempre sul nostro account alla fine del programma. Il controllo viene effettuato da un notaio e da un’azienda specializzata che controlla i flussi dei voti. Quando vengono notati dei flussi anomali, l’azienda, dopo aver verificato la provenienza, li esclude dal conteggio. Noi siamo molto scrupolosi anche a livello di politica aziendale ma è bene precisare che da noi non si vince nulla se non una coppa. Tra l’altro il pubblico in questo modo non spende soldi. Abbiamo abolito alcuni fa il televoto proprio per andare incontro alle persone che vivono già in difficoltà economiche”.