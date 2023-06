Isola dei Famosi, "non regge la tensione": chi stronca Alvin

03 giugno 2023 a

“A me sembra piuttosto irascibile, spesso risponde in maniera piccata alla conduttrice. E mi pare che lei ami prenderlo in giro o comunque giocare con lui. Sbaglio o lui non regge la tensione sull’isola?”: una telespettatrice dell'Isola dei Famosi lo ha chiesto ad Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv, dove l’ex naufrago cura una propria rubrica.

Il giornalista, però, non si è detto d'accordo con chi gli ha scritto e ha risposto: "Come ho potuto verificare di persona nel corso della mia ultima esperienza, regge benissimo il suo ruolo sia di inviato sia di sponda umana e professionale per i concorrenti". Poi, riferendosi al rapporto tra Alvin e Ilary Blasi, ha spiegato: “Le loro schermaglie fanno parte di un gioco molto divertente anche per i due protagonisti, che ne approfittano per alleggerire la tensione dei momenti più critici come le nomination, i televoti, le eliminazioni e i ritiri”. Cecchi Paone, poi, continuando a parlare dell'inviato dell'Isola ha svelato un retroscena: “Anche fuori onda sa come stemperare le liti fra i naufraghi con una battuta o un sorridente rimprovero”.

Sempre nella sua rubrica, il giornalista ha risposto anche a chi gli ha scritto che spera di non rivedere Gemma Galgani a Uomini e Donne. Una fan si è lamentata ammettendo di non sopportarla, e facendo un rimprovero a Maria De Filippi: “Mi chiedo solo come mai le consenta di comportarsi così, usando di fatto la trasmissione. Forse le fa comodo”. E Cecchi Paone ha risposto: "Mi pare strano che Maria De Filippi rinunci a quella che in quasi quindici anni è diventata una vera e propria star“. E ancora: “Anche la sua sfortuna in amore vera o presunta che sia diverte o consola a seconda dei casi di chi la segue in tv”.