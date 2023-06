Vladimir Luxuria rovina l'Isola dei Famosi? Ecco il nome del vincitore...

04 giugno 2023 a

Un clamoroso spoiler? Chissà. Per certo c'è che Vladimir Luxuria, opinionista de L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5, rischia di aver anticipato il finale dell'Isola stessa. Il tutto in un'intervista a Novella 2000 in cui parla del reality a tutto tondo.

Infatti Luxuria si è detta convinta del fatto che il vincitore potrebbe essere una tra Cristina e Pamela, "non sottovalutatele". Altro nome caldo, aggiunge, è quello di Marco Mazzoli, che ha da poco iniziato a giocare da separato a causa del ritiro di Paolo Noise per un grave problema di salute. Resta il fatto che per l'opinionista, tra le papabili vincitrici ci sono Cristina Scuccia, la chiacchieratissima e seguitissima ex suora, e Paola Camassa.

Nell'intervista, anche una battuta sui presunti malumori tra la Blasi ed Enrico Papi: "Noi ridiamo e scherziamo, prima nel camerino di lei, durante la trasmissione in studio e poi dopo nella sala degli autori. Sinceramente tutta questa tensione non la vedo", taglia corto Vladimir Luxuria provando a spegnere i rumors sempre più insistenti circa le frizioni tra i due.