Ilary Blasi, addio Mediaset? Quei rumors (su Pier Silvio Berlusconi)

Ilary Blasi si prepara al divorzio. E non è quello dall’ex-marito Francesco Totti, con cui è stata sposata 17 anni, bensì da un partner più longevo, con cui è stata in sodalizio per ben 22 anni. E si tratta, ovviamente, di Mediaset. L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ancora in corso, si sta rivelando una delusione, già sei concorrenti hanno fatto ritorno a casa e gli ascolti stentano a decollare. Dopo l’ultimo GfVip, Mediaset sperava di risollevarsi con l’Isola, ma così non è stato. E Pier Silvio Berlusconi, che da mesi ormai ha messo la lente d’ingrandimento sui reality di Canale 5, non può essere contento.

Tanti i forfait in quest’edizione del reality adventure: Claudia Motta, che si è fatta male a testa e braccio dopo uno scivolone; Paolo Noise, colto da un malore e costretto a tornare in Italia, così come Fiore Argento, che si è fatta male ad un piede. E ancora Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini. Un esodo di massa in pratica. Il gioco si è indebolito e le dinamiche sono diventate sterili.

È un’Isola dei Famosi che, a questo punto, rischia seriamente di non essere confermata l’anno prossimo e venir soppiantata da un grande ritorno: La Talpa. E Ilary Blasi? Su di lei si farà una seria riflessione e, visto che siamo in un periodo di grandi rivoluzioni televisive anche per la tv di Stato, la Rai, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se un altro volto storico, stavolta di Mediaset, cambiasse casacca. Così come ha già fatto l’anno scorso Alessia Marcuzzi, con risultati eccellenti.