Amici, caos al centro commerciale: "Cartellone stracciato", chi perde la testa

Roberto Tortora 21 giugno 2023 a

Amici sì… ma non più di tanto. Stiamo parlando di Wax e Maddalena, protagonisti dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi e anche del concerto Amici-Full Out andato in onda su Italia 1 martedì scorso, registrato all’Ippodromo Le Capannelle come parte del Rock in Roma e condotto dalla "Iena" Nicolò De Devitiis, insieme alla ballerina Isobel Kinnear, reduce dal quarto posto proprio ad Amici.

Ebbene, subito dopo lo spettacolo, i fan hanno subito notato che Wax ha improvvisamente smesso di seguire Maddalena su Instagram. Subito sono scattate le diverse teorie su cosa potesse essere successo tra i due. Il cantante e la ballerina avevano legato durante i mesi trascorsi in Casetta, anche se, a verso la fine del programma, sembrava ci fosse stato un allontanamento, che ha portato addirittura ad uno scontro. Ma, non è finita qui.

Ad alimentare le voci di possibili attriti tra i due, è arrivata anche la testimonianza di una fan presente al primo instore di Wax, presso il centro commerciale Campania, a Marcianise, in provincia di Caserta, dove l’artista ha presentato il suo primo disco. Tra i tanti fan che non vedevano l’ora d’incontrare il loro idolo, ce n’era uno con un cartellone che non è piaciuto a Wax. L’allievo di Amici, addirittura, lo avrebbe strappato, perché conteneva una foto di lui insieme a Maddalena. Un gesto forte, che confermerebbe lo strappo reale, quello con la ballerina. Per il momento si tratta di un’indiscrezione, anche se suffragata da diversi indizi, ma non c’è stato ancora nessun comunicato e nessuna dichiarazione dei protagonisti che possa far definitivamente luce sulla vicenda.