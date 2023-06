Maria De Filippi, l'orrore sull'ex di Amici: "Rara malattia di Huntington"

Roberto Tortora 15 giugno 2023 a

Giulia Stabile, ballerina di Amici, si è sfogata sui social per una fake news che stava circolando nei suoi confronti e che millantava il fatto che lei fosse affetta dalla malattia di Huntington, un disturbo neurodegenerativo raro del sistema nervoso centrale. Una patologia che causerebbe “movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e demenza”.

La ragazza ha categoricamente smentito, facendo capire che questa notizia fasulla si trovasse sul sito Tattomuse, una piattaforma dove chiunque può porre domande e chiunque può rispondere. Queste le parole della ballerina professionista: “Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi”.



C’è chi, però, ha sollevato un dubbio su questa fake news che circola sul web e cioè che la risposta data all’utente che poneva la domanda sul sito Tattoomuse possa essere stata data in automatico da qualche sistema e che, infatti, riprende la storia di un’altra ragazza che si chiama ugualmente Giulia. Parole che sono riportate da un articolo di Telethon e che raccontano la storia vera di questa ragazza, che non è la ballerina di Amici, ma solo un’omonima. Le stesse frasi riportate da Telethon, prese a caso, rappresentano la risposta data all’utente su Tattoomuse: “… Anche perché la figlia viene sottoposta al test che dà esito negativo. Giulia vive giorno per giorno a contatto con la malattia di Huntington, una malattia rara che ancora non si è manifestata e per cui non esiste una cura”.

Quello che non si capisce, alla fine, è perché questo utente abbia chiesto lumi sulla possibile malattia della Stabile, che invece sta bene per fortuna. La ragazza è tornata di recente al centro del gossip per la probabile fine della sua lovestory con il cantante Sangiovanni. I due non appaiono insieme ormai da tempo e i fan sono quasi certi che tra loro sia finita.