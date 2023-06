Maria De Filippi, la frase che l'ha fatta imbestialire: la rivelazione

02 giugno 2023 a

Non era cominciata bene l'avventura ad Amici, e soprattutto non era cominciato bene il rapporto con Maria De Filippi, conduttrice, volto e mente del più famoso talent non solo di Canale 5 o di Mediaset, ma di tutta la tv italiana. Per fortuna di Wax e dei suoi molti giovanissimi fan, però, dopo gli screzi è arrivato il sereno e il rapporto con Queen Mary è stato uno dei segreti del suo successo nel corso della stagione. Una maturazione artistica e umana in cui molto peso ha certamente avuto proprio la De Filippi.

Intervistato da Diva e Donna, è stato lo stesso cantante ad ammettere che parecchie discussioni, anche accese, sarebbero nate con la conduttrice fin dal casting: "Sono entrato ad Amici con tantissima rabbia", motivata anche dal suo vissuto. Preso il microfono in mano, avrebbe pronunciato queste prime parole: "Buongiorno signorine". Non il massimo. "Sono arrivato ai casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione. Però non c’è mai stata cattiveria".

"Maria all’inizio si è un po’ risentita, poi però siamo andati avanti". E i mesi successivi, pur tra qualche alto e basso, hanno tirato fuori il meglio di Wax. "Prima di Amici non mi fidavo di nessuno per via delle cose che ho visto e vissuto. Sono dell’avviso che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio". Un approccio che ha comportato spesso riflessi negativi sulla disciplina del giovane allievo. Eppure, ora pungolandolo ora riprendendolo, la De Filippi ha sempre dimostrato di credere in lui.