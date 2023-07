Oriana Marzoli e Giaele De Donà nei guai: "Rissa nel locale, sono state cacciate"

05 luglio 2023 a

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non sono più una coppia. Dietro l'addio un litigio avvenuto in Sardegna, quando i due erano in compagnia delle ex protagoniste del Grande Fratello Vip: Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Tutto sarebbe avvenuto domenica, nel locale "Ritual" in Costa Smeralda.

Stando all’esperta di gossip, Deianira Marzano, Oriana e Daniele avrebbero iniziato a litigare nel bel mezzo del club a causa della presenza di Soleil Stasi. A intervenire ci sarebbero state le amiche di lei, che hanno iniziato una vera e propria "rissa". Le quattro sarebbero state così cacciate dal locale.

"Sono state cacciate dal locale. Erano in Sardegna al Ritual e hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil si presume e loro si sono messe le mani addosso, uno show… e lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra", ha fatto sapere la Marzano per poi aggiungere: "Ovviamente Soleil non c’entra nulla, se non di aver educatamente salutato Daniele e forse scambiato davanti a tutti due chiacchiere". Un retroscena confermato dal portale "The Pipol", che parla di "una serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda, il Ritual". Protagonisti, appunto, Daniele, Oriana, Micol e Giaele.