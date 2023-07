Ilary Blasi, la voce inquietante: "Mediaset? Nome condannato"

Marco Rocchi 04 luglio 2023 a

a

a

L’Isola dei Famosi resterà nei palinsesti ma senza Ilary Blasi. Assieme all’addio appena ufficializzato di Barbara D’Urso, il nome dell’ex moglie di Francesco Totti sembra essere quello più clamorosamente candidato (o per meglio dire condannato) a non avere in dote nessuno fra i programmi che domani andranno a comporre il complicato puzzle dei palinsesti delle reti Mediaset.

L’Isola, infatti, è stata promossa per due ragioni. Il conteggio complessivo degli ascolti, non ritenuto così deludente, ma soprattutto il contratto in essere fra Banijay e Mediaset che pare preveda la messa in onda dello show di sopravvivenza per altri due anni a Canale 5. Show confermato ma cast ancora tutto da scoprire, almeno fino a domani. D’altra parte la collocazione de L’Isola nel palinsesto non dovrebbe cambiare. I nuovi naufraghi non li rivedremo prima di primavera. Più prossimo, ad aprire di fatto il palinsesto dell’intrattenimento autunnale di Canale 5, come ormai tradizione sarà, la nuova edizione del Grande Fratello. Il reality più vecchio della tv italiana sembra essere un format davvero intoccabile. Come la conduzione saldamente nelle mani di Alfonso Signorini. Ad essere leggermente modificato dovrebbe essere il format. Che potrebbe vedere tra i reclusi nella «casa più spiata d’Italia» anche di alcuni nip ovvero persone comuni.

"Che fine fa Ilary Blasi": bomba su Mediaset, la voce esplosiva

Sempre all’inizio dei palinsesti di Canale 5, al via a inizio settembre, inutile dirlo, l’attesa più grande rimane tuttavia per colei che dovrà raccogliere la pesante eredità di Barbara d’Urso. Si parlava, già da qualche settimana, del probabile arrivo nel circolo dell’informazione e dei talk Mediaset di Myrta Merlino, fresca d’addio a La7. Per lei sarebbe pronta la nuova versione del contenitore che per tutta la lunga permanenza della d’Urso a Cologno, è stato Pomeriggio Cinque. Tornando a parlare di reality e talent, pare siano in vista dei grandi e clamorosi ritorni: La Talpa che dovrebbe essere collocata su Italia 1, probabilmente a cavallo tra i due principali reality di Canale 5, GF e Isola. La Talpa però, nonostante pare sia stato manifestato interesse, non sarà prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi che invece, visto il clamoroso successo delle primissime puntate appena andate in onda, pare intenzionata a raddoppiare - parola di TvBlog - la razione di Temptation Island, il gioco (mica tanto giocoso) per fidanzati in sospetta crisi. Le corna d’altra parte, se è vero che spopolano e si manifestano in estate, d’inverno covano sotto, proprio come la brace di un falò. Restando sempre a casa De Filippi, ovviamente, riconfermati Amici e C’è posta per te. Come pure Tu si que vales che sarà orfano di Teo Mammucari, (dopo l’annuncio dato proprio attraverso un’intervista a Libero) e Belen ma vedrà l’approdo a Mediaset di Luciana Littizzetto che sarà in giuria proprio assieme alle sue amiche Maria De Filippi, Sabrina Ferilli con l’eterno Gerry Scotti. Per Gerry, che sta arrancando un po’ con le puntate estive di Caduta libera, tra l’autunno e l’inverno ci sarà poi anche un ritorno importante. Dopo molti anni, infatti, e senza alcun timore di creare problemi ad altri talent, pare sia pronto a tornare in auge uno show che pareva definitivamente archiviato: Io canto dal quale, una quindicina d’anni fa, uscì trionfatore il precoce talento canoro palermitano Christian Imparato. Che, certo, non ha avuto il successo mondiale de Il Volo (nati nello show gemello della Clerici in Rai) ma è diventato comunque uno dei protagonisti dei reality Mediaset. Della serie: quando il palinsesto si autoalimenta. Tutto il resto si saprà domani.