Barbara d'Urso, la rivelazione di Luxuria: "L'ho sentita e...", strana reazione

Sebbene sui social si sia mostrata sorridente e in procinto di avviare un nuovo progetto che non c’entra con la televisione, è probabile che Barbara d’Urso stia vivendo un momento difficile. D’altronde non deve essere facile passare dall’essere una delle regine di Mediaset al non avere più un programma da condurre, il tutto nel giro di un paio d’anni. Il Biscione ha ufficializzato che la d’Urso non sarà al timone di Pomeriggio Cinque il prossimo settembre, nonostante abbia un contratto che scade a dicembre 2023.

Vladimir Luxuria ha sentito a telefono la conduttrice dopo la notizia della sua uscita di scena. Intervistata da FanPage, l’opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha rivelato di aver scritto alla d’Urso: “L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli”.

Vladimir Luxuria ha preferito non sbilanciarsi su quanto accaduto nelle ultime settimane, con la d’Urso che aveva dato appuntamento a settembre ai telespettatori di Pomeriggio Cinque: “Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità. Se l’ho sentita affranta? Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti”.